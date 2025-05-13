Стало известно об обысках в «Курганавтодоре»

В государственном казенном учреждении «Курганавтодор» в Кургане проводятся оперативно-следственные действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.

«Идут следственные мероприятия», — сообщил источник.

Также сообщается о возможном задержании руководителя учреждения Александра Гонцова.

В следственном управлении СК России по региону и региональном управлении ФСБ рассказали, что предоставят информацию позднее.

«Курганавтодор» в качестве заказчика осуществляет проектирование, строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Курганской области.

Также 13 мая РЕН ТВ в своем Telegram-канале сообщил о том, что в Санкт-Петербурге в одном из отделов полиции идут обыски. По данным анонимного источника канала, это может быть отдел №30 УМВД по Василеостровскому району.

Ранее СК арестовал начальника «Горно-Алтайавтодора» по обвинению в получении взятки.