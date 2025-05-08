Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Алтае арестован начальник «Горно-Алтайавтодора» по обвинению во коррупции

СК арестовал начальника «Горно-Алтайавтодора» по обвинению в получении взятки

В Республике Алтай арестован начальник «Горно-Алтайавтодора» по обвинению в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России по Республике Алтай.

По версии следствия, чиновник получил взятку от представителя дорожной организации за подписание документов, подтверждающих якобы выполнение работ. Сообщается также об иных правонарушениях, связанных с деятельностью подрядчика.

В ходе обыска в доме обвиняемого обнаружили и изъяли более 2 млн рублей. Горно-Алтайский городской суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

До этого суд продлил арест задержанному по делу о взяточничестве бывшему директору филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александру Парамонову до 9 июля 2025 года.

Ранее бывшего нижегородского военкома приговорили к пяти годам колонии за взятки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами