На Алтае арестован начальник «Горно-Алтайавтодора» по обвинению во коррупции

В Республике Алтай арестован начальник «Горно-Алтайавтодора» по обвинению в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России по Республике Алтай.

По версии следствия, чиновник получил взятку от представителя дорожной организации за подписание документов, подтверждающих якобы выполнение работ. Сообщается также об иных правонарушениях, связанных с деятельностью подрядчика.

В ходе обыска в доме обвиняемого обнаружили и изъяли более 2 млн рублей. Горно-Алтайский городской суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

До этого суд продлил арест задержанному по делу о взяточничестве бывшему директору филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александру Парамонову до 9 июля 2025 года.

Ранее бывшего нижегородского военкома приговорили к пяти годам колонии за взятки.