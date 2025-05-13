Российским регионам выставили KPI по обучению участников военной операции

Российские регионы будут отчитываться об эффективности обучения вернувшихся участников военной операции на Украине. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, и в «Единой России».

KPI по выпускникам региональных программ, которые ввели для регионов страны, будет отличаться в зависимости от субъекта — от 30 до 60 человек в год. Нескольким крупным субъектам дали более высокую планку. Помимо обучения региональным властям поручено способствовать трудоустройству выпускников на государственную службу, говорится в материале.

Источник РБК, объясняя введение такого показателя для регионов, отметил, что внутриполитическому блоку Кремля нужно иметь коммуникацию с участниками военной операции. В администрации президента рассчитывают, что в этом им помогут выпускники соответствующих программ.

«Если у вернувшихся с фронта людей возникнут вопросы к власти, а отвечать им начнет обычный чиновник, то они могут сказать ему — кто ты такой? Ты не воевал — поэтому нужны люди, которые будут вызывать у них уважение и смогут с ними говорить на равных», — заявил один из собеседников РБК.

Политолог Алексей Макаркин выразил мнение, что при помощи таких программ российские власти хотят адаптировать сообщество участников боевых действий, сделать его управляемым и предсказуемым.

Президент РФ Владимир Путин предложил организовать специальную обучающую программу для военных в ходе послания Федеральному собранию в 2024 году. По его словам, участники этой программы должны войти в элиту страны и занимать должности в органах власти и в крупных корпорациях.

Ранее Путин поручил обеспечить трудоустройство участников военной операции.