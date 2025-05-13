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Российским регионам выставили KPI по обучению участников военной операции

РБК: власти выставили регионам РФ KPI по обучению участников военной операции
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РИА Новости

Российские регионы будут отчитываться об эффективности обучения вернувшихся участников военной операции на Украине. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, и в «Единой России».

KPI по выпускникам региональных программ, которые ввели для регионов страны, будет отличаться в зависимости от субъекта — от 30 до 60 человек в год. Нескольким крупным субъектам дали более высокую планку. Помимо обучения региональным властям поручено способствовать трудоустройству выпускников на государственную службу, говорится в материале.

Источник РБК, объясняя введение такого показателя для регионов, отметил, что внутриполитическому блоку Кремля нужно иметь коммуникацию с участниками военной операции. В администрации президента рассчитывают, что в этом им помогут выпускники соответствующих программ.

«Если у вернувшихся с фронта людей возникнут вопросы к власти, а отвечать им начнет обычный чиновник, то они могут сказать ему — кто ты такой? Ты не воевал — поэтому нужны люди, которые будут вызывать у них уважение и смогут с ними говорить на равных», — заявил один из собеседников РБК.

Политолог Алексей Макаркин выразил мнение, что при помощи таких программ российские власти хотят адаптировать сообщество участников боевых действий, сделать его управляемым и предсказуемым.

Президент РФ Владимир Путин предложил организовать специальную обучающую программу для военных в ходе послания Федеральному собранию в 2024 году. По его словам, участники этой программы должны войти в элиту страны и занимать должности в органах власти и в крупных корпорациях.

Ранее Путин поручил обеспечить трудоустройство участников военной операции.

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