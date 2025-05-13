Настоятель храма в Калужской области рекомендовал дарить священникам яхты

Настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области Владислав Береговой в эфире православного телеканала «Союз» рекомендовал прихожанам дарить священникам яхты, машины и квартиры.

«Классическое: яхта, мерседес и квартира на Тверской. Дальше там просто уменьшайте по мере своих сил. Я вам ориентир дал», — заявил священник.

Береговой также высказался по поводу коммерциализации церковных услуг. Он утверждает, что прихожане сегодня разделились на тех, кто одобряет присутствие ценников в храмах, и тех, кто это «проклинает».

До этого митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что священники не должны требовать деньги за проведение обрядов и таинств с прихожан. При этом священнослужитель подчеркнул, что несмотря на то, что церковь не торгует благодатью и не оказывает религиозные услуги за деньги, она существует за счет пожертвований.

Ранее священник рассказал, как правильно выбрасывать скорлупу от освященных яиц.