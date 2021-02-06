В РПЦ заявили о недопустимости наличия прейскурантов в храмах

Священники не должны требовать деньги за проведение обрядов и таинств с прихожан, это нарушает требование патриарха. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в программе «Церковь и мир» на канале «Россия-24».

Он подчеркнул, что церковь не торгует благодатью и не оказывает религиозные услуги за деньги, но при этом она существует за счет пожертвований.

По его словам, в приходах Русской Православной церкви не должно быть фиксированных цен.

«Если в храме висит прейскурант, если в храме висит ценник, то это является нарушением того, о чем многократно говорили святейший патриарх Кирилл и священноначалие нашей церкви», — сказал митрополит.

Священнослужитель добавил, что если человек придет в церковь, желая покреститься, и скажет, что у него нет денег, его покрестят.