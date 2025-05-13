Дизайнеры рассказали о тренде на влажные комнаты в квартирах

Влажные помещения, в которых душевая зона не отделена поддоном или бортиком, а пол — имеет легкий уклон к сливу, помогут сэкономить место в квартире и сделать интерьер более гармоничным и удобным. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, такие комнаты делают гидроизолированными и хорошо спланированными, чтобы исключить попадание воды на мебель и полотенца. Такой вариант подойдет для минималистичных интерьеров и спа-зон.

«Главные преимущества влажных комнат — визуальная просторность, безопасность и простота ухода. Особенно актуальны такие решения в небольших квартирах, где каждый сантиметр имеет значение», — отметили в сообщении.

Дизайнеры советуют обустроить в таких комнатах теплый пол и хорошую вентиляцию.

Исследование «Лемана ПРО», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru», до этого показало, что дороже всего ремонт ванной комнаты обойдется москвичам. Средняя цена такого ремонта в 2025 году составит 282 тыс. рублей. Аналитики проанализировали стоимость ремонта ванных площадью от 0,98 до 5,7 м² без учета строительных материалов по городам России.

Ранее был развеян миф о пользе горячей ванны после тренировки.