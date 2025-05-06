Стало известно, во сколько обойдется ремонт ванной комнаты в 2025 году

Дороже всего ремонт ванной комнаты обойдется москвичам. Средняя цена такого ремонта в 2025 году составит 282 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании «Лемана ПРО», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Аналитики проанализировали стоимость ремонта ванных площадью от 0,98 до 5,7 м² без учета строительных материалов по городам России. Эксперты уточнили, что основная статья расходов приходится на внутреннюю отделку — укладку плитки или керамогранита, и может составлять более 50% от общего бюджета. До 30% от общего бюджета уходит на подготовку поверхностей.

В Красноярске средняя стоимость ремонта ванной комнаты составит 238 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 212 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону — 208 тыс. рублей. В Краснодаре нужен бюджет в 186 тыс. рублей, в Новосибирске придется отдать 174 тыс. рублей, в Казани — 171 тыс. рублей, в Тюмени — 162 тыс. рублей. На сумму в 154 тыс. рублей нужно рассчитывать жителям Уфы и в 133 тыс. — барнаульцам.

Самая высокая средняя стоимость на монтаж систем водоснабжения и водоотведения отмечается в Красноярске, где на этот этап ремонта жители в среднем тратят около 56 тыс. рублей — на 37% больше, чем в Москве. Самые дорогие услуги по установке сантехники отмечены в Санкт-Петербурге, Красноярске и Москве, где средняя стоимость составляет 30 тыс. рублей. В Казани и Барнауле та же услуга стоит в среднем 23 тыс. рублей, а в Уфе, Новосибирске, Тюмени и Ростове-на-Дону — в пределах 16 000 рублей. Стоимость демонтажа зависит от площади ванной комнаты и сложности работы, сумма варьируется от 4 тыс. до 50 тыс. рублей. Затраты на декоративные элементы (держатели, декоративные полки, уголки, светильники) составляют от 2,3 тыс. до 23 тыс. рублей, в зависимости от материалов и бренда производителя.

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