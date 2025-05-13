Бывшая сотрудница банка перевела себе 10 млн рублей со счетов клиентов и пожалела об этом

Бывшая сотрудница банка потратила клиентские деньги и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает полиции Калининградской области.

В 2022 году 55-летняя женщина работала в отделении банка, расположенном на улице Кирова в Калининграде, и имела доступ к программному обеспечению. Пользуясь этой привилегией, сотрудница финансовой организации без ведома клиентов досрочно расторгала договоры вкладов, переводила деньги на их счета, а затем обналичивала и тратила в свое удовольствие.

Узнав об исчезновении сбережений, в полицию обратились сразу несколько клиентов банка. Общий ущерб составил более 10 млн рублей. Пострадавшими по делу о мошенничестве в особо крупном размере признаны 17 человек. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

До этого россиянка обманула 18 человек под видом юриста и исчезла с 8 млн рублей. 24-летнюю жительницу Астрахани задержали при силовой поддержке Росгвардии и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенницы из Челябинской области украли у банка 88 млн рублей.