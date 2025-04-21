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Россиянка обманула 18 человек под видом юриста и исчезла с 8 млн рублей

В Астрахани задержали лжеюриста за обман 18 клиентов на 8 млн рублей

Жительница Астрахани обманула 18 жителей Северо-Кавказской республики под видом юриста, украла у потерпевших более 8 млн рублей и скрылась, задерживать мошенницу пришлось при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Об этом сообщает УМВД Астраханской области.

24-летняя жительница Астрахани года рождения, представившись именем своей родственницы, обещала юридическую помощь в получении социальных выплат для молодых семей. Она находила потенциальных клиентов через социальные сети и мессенджеры и требовала предоплату. Получив деньги, мошенница больше не выходила на связь.

С заявлением в правоохранительные органы обратились 18 человек, поверивших аферистке, общий ущерб составил 8 млн рублей. Оперативники отдела по борьбе с IT-преступлениями регионального УМВД установили личность подозреваемой. Ее задержали при силовой поддержке Росгвардии и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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