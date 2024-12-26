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Мошенницы из Челябинской области украли у банка 88 млн рублей

В Челябинске группа мошенниц похитила у банка 88 млн рублей
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Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области разоблачена банда мошенников, которые похитили у банка более 88 миллионов рублей, деньги они получали на строительство домов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Как установили полицейские, махинации организовали четыре подруги. Женщины работали в сфере ипотечного кредитования и решили заработать незаконным способом. Они помогали получать кредиты на строительство домов в Сосновском и Красноармейском районах области. Клиентам, которые были согласны на махинации, они составляли заявки на получение кредитов, в запросах указывалась недостоверная информация о заемщиках, в том числе персональные данные и сведения о доходах.

«Подготовленные подложные документы предоставлялись в банк, а обратившимся выдавались кредиты на различные суммы, которые варьировались от 2,6 до 6 млн рублей. Рядовые сообщники отдавали 50% полученных средств организовавшим мошенническую схему женщинам. Участники группы не собирались возвращать займы и выплачивать проценты, но в некоторых случаях создавали видимость серьезности своих намерений выполнять кредитные обязательства и несколько месяцев вносили платежи, а затем переставали это делать», — сообщили в МВД.

Преступную схему удалось раскрыть в мае 2024 года. Полицией были задержаны 12 человек, среди которых как организаторы махинаций, так и клиенты мошенниц. В нескольких городах Челябинской области, а также в Москве, Абакане, Ростове-на-Дону и Краснодаре были проведены обыски по местам проживания подозреваемых. У них изъяты деньги, золотые украшения, сотовые телефоны, банковские и SIM-карты, договоры займа, поддельные паспорта. Возбуждены уголовные дела.

Ранее в Краснодаре женщина познакомилась с мужчиной в соцсетях и лишилась 3,7 млн рублей.

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