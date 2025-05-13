Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Все очень плохо»: вирусологи встревожились из-за лихорадки Западного Нила

Вирусолог Чепурнов: в РФ появилась тяжелая и опасная лихорадка Западного Нила
close
Patrick Pleul/Global Look Press

Предстоящим летом Роспотребнадзор ожидает всплеска заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Это тяжелое и опасное заболевание, летальность которого достигает 5–7%, а никакого специфического лечения или вакцин у медиков при этом нет, заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. В группе риска находятся все, кто сталкивается с комарами, предупредил он в беседе с НСН.

«Само заболевание проходит тяжело, передается тоже неприятно – кровососущими клещами и комарами. Это очень сложно предупредить, просто избегать мест, где могут быть клещи или комары, — рассказал врач. — С лечением все очень плохо, так как специальных лекарств нет, средств профилактики в виде вакцины тоже нет».

При заражении лихорадкой Западного Нила назначается обычное симптоматическое лечение, причем симптомы болезни зачастую напоминают другие вирусные болезни. Главное отличие заключается в том, что при данной лихорадке в 50% случаев развивается менингит. Диагностируется болезнь только лабораторными анализами.

В США всего за несколько лет лихорадка Западного Нила распространилась по всей стране и успела перекинуться на Канаду, в год регистрируется по несколько тысяч заражений, отметил Чепурнов.

«Поэтому появление этого заболевания у нас на юге вызывает определенные опасения», — заключил вирусолог.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что всплеск заболеваемости лихорадкой Западного Нила будет происходить с июня по сентябрь, а его пик придется на август. Наибольшая вероятность заражения, по данным ведомства, ожидается в Южном, Приволжском и Центральном федеральных округах. Специфического лечения от заболевания нет, поэтому ведомство рекомендовало гражданам, планирующим поездки в эти регионы, соблюдать меры предосторожности.

Ранее вирусолог объяснил россиянам, как защититься от лихорадки Западного Нила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами