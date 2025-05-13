«Все очень плохо»: вирусологи встревожились из-за лихорадки Западного Нила

Предстоящим летом Роспотребнадзор ожидает всплеска заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Это тяжелое и опасное заболевание, летальность которого достигает 5–7%, а никакого специфического лечения или вакцин у медиков при этом нет, заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. В группе риска находятся все, кто сталкивается с комарами, предупредил он в беседе с НСН.

«Само заболевание проходит тяжело, передается тоже неприятно – кровососущими клещами и комарами. Это очень сложно предупредить, просто избегать мест, где могут быть клещи или комары, — рассказал врач. — С лечением все очень плохо, так как специальных лекарств нет, средств профилактики в виде вакцины тоже нет».

При заражении лихорадкой Западного Нила назначается обычное симптоматическое лечение, причем симптомы болезни зачастую напоминают другие вирусные болезни. Главное отличие заключается в том, что при данной лихорадке в 50% случаев развивается менингит. Диагностируется болезнь только лабораторными анализами.

В США всего за несколько лет лихорадка Западного Нила распространилась по всей стране и успела перекинуться на Канаду, в год регистрируется по несколько тысяч заражений, отметил Чепурнов.

«Поэтому появление этого заболевания у нас на юге вызывает определенные опасения», — заключил вирусолог.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что всплеск заболеваемости лихорадкой Западного Нила будет происходить с июня по сентябрь, а его пик придется на август. Наибольшая вероятность заражения, по данным ведомства, ожидается в Южном, Приволжском и Центральном федеральных округах. Специфического лечения от заболевания нет, поэтому ведомство рекомендовало гражданам, планирующим поездки в эти регионы, соблюдать меры предосторожности.

Ранее вирусолог объяснил россиянам, как защититься от лихорадки Западного Нила.