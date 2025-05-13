Вирусолог объяснил россиянам, как защититься от лихорадки Западного Нила

От лихорадки Западного Нила нет вакцин и специфического лечения, а самый главный способ защититься от этого опасного заболевания – это профилактика комариных укусов. Об этом RT рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Развивается болезнь обычно спустя одну-две недели после укуса комара. У человека наблюдается увеличение лимфатических узлов, начинается головная боль. Чаще всего протекает заболевание не очень тяжело, а иногда даже бессимптомно. При этом могут развиваться и неврологические явления вплоть до менингоэнцефалита – воспаления оболочек головного мозга.

«В результате, если считать по явным случаям, когда явно проявилось заболевание, летальность может доходить иногда даже до 5%», — предупредил врач.

Он подчеркнул, что исключить заражение можно с помощью защиты от комаров. В том числе необходимо использовать репелленты, носить закрытую одежду, заключил вирусолог.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что всплеск заболеваемости лихорадкой Западного Нила будет происходить с июня по сентябрь, а его пик придется на август. Наибольшая вероятность заражения, по данным ведомства, ожидается в Южном, Приволжском и Центральном федеральных округах. Специфического лечения от заболевания нет, поэтому ведомство рекомендовало гражданам, планирующим поездки в эти регионы, соблюдать меры предосторожности.

Ранее врачи предупредили россиян, что лихорадка Западного Нила опаснее ковида.