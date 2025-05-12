В России спрогнозировали пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила

Роспотребнадзор: пик заболевания лихорадкой Западного Нила в РФ будет в августе

В России в августе ожидается пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Cогласно сообщению ведомства, всплеск заболеваемости лихорадкой Западного Нила будет происходить с июня по сентябрь, а его пик придется на август.

По данным Роспотребнадзора, наибольшая вероятность заражения лихорадкой Западного Нила ожидается в Южном, Приволжском и Центральном федеральных округах. Специфического лечения от заболевания нет, поэтому ведомство рекомендовало гражданам, планирующим поездки в эти регионы, соблюдать меры предосторожности.

7 мая научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сообщал, что во второй половине мая следует ожидать массового наплыва комаров на Центральную Россию.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев до этого говорил, что комары в России выступают источником трех угроз для здоровья. Они могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила, дирофиляриоза и тропических лихорадок.

Ранее россиянам рассказали, какие вирусы можно подхватить весной и летом.