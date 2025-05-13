Врач перечислил главные факторы снижения слуха у пожилых людей

Неправильное питание и некоторая профессиональная деятельность в более ранние годы могут спровоцировать снижение слуха в пожилом возрасте. Об этом «Москве 24» рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

По его словам, к таким проблемам может привести дефицит белка, невылеченные в детстве отиты и работа на шумном предприятии. Кроме того, причиной потери слуха может стать дайвинг.

«На глубине вода оказывает на человека большое давление, и сильнее всего страдают барабанные перепонки. Они вдавливаются вовнутрь, и может произойти что угодно: вплоть до их разрыва и разрушения слуховых косточек», — отметил Лесков.

Врач уточнил, что пожилые не смогут избежать снижения слуха, потому что с возрастом происходит старение волосков в ухе, которые воспринимают звуковые колебания. Решить проблему поможет качественный слуховой аппарат, заключил эксперт.

Врач-сурдолог-оториноларинголог клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина до этого говорила, что продолжительное и частое прослушивание громкой музыки через наушники является одной из основных причин ухудшения слуха.

Ранее был назван самый опасный вид наушников.