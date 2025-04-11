Назван самый опасный вид наушников

Внутриканальные наушники, которые вставляются прямо в ушной проход, располагаются ближе к барабанной перепонке, что может увеличить риск повреждения слуха. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-оториноларинголог, сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина.

«Тип наушников также играет важную роль в вопросе сохранения слуха. Внутриканальные модели, которые вставляются прямо в ушной канал, располагаются ближе к барабанной перепонке, что может увеличить риск повреждения слуха. Накладные или полноразмерные наушники считаются более безопасными, так как они создают меньше давления на уши», – отметила доктор.

Также, по ее словам, лучше выбирать наушники с функцией шумоподавления.

«Наушники с функцией активного шумоподавления — отличный выбор для тех, кто часто слушает музыку в шумных местах. Они блокируют внешние звуки, позволяя наслаждаться музыкой на комфортной громкости без необходимости увеличивать её до опасных уровней. Напомню: слушать музыку нужно не более 60 минут подряд на уровне громкости 60%, после чего сделать перерыв на 5–10 минут», – добавила специалист.

Если после прослушивания музыки вы замечаете звон или шум в ушах, это может быть признаком того, что громкость была слишком высокой. Также стоит насторожиться, если вы начинаете хуже различать речь или другие звуки. Эти симптомы могут указывать на повреждение слуха, и в таком случае важно как можно скорее обратиться к врачу.

«Чтобы минимизировать риски, старайтесь избегать прослушивания музыки в шумных местах, где вы вынуждены увеличивать громкость. Регулярно проверяйте слух у специалиста, особенно если вы часто пользуетесь наушниками. Также можно использовать специальные приложения, которые помогают контролировать уровень громкости и время прослушивания», – заключила доктор.

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