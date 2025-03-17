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Врач объяснила, как наушники влияют на слух

Врач Вылегжанина: наушники могут способствовать ухудшению слуха
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Продолжительное и частое прослушивание громкой музыки через наушники является одной из основных причин ухудшения слуха. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-сурдолог-оториноларинголог клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина.

«Когда человек слушает музыку на высоких уровнях громкости, звук напрямую воздействует на слуховой аппарат, что может привести к акустической травме. Особенно опасно использование наушников в условиях, где окружающий шум уже повышен, например, в транспорте или на улице», — отметила специалист.

Еще одним важным фактором, по ее словам, может быть электромагнитное излучение от мобильных устройств и беспроводных наушников. Существуют предположения, что длительное его воздействие способно привести к нарушениям слуха, уточнила Вылегжанина.

В начале марта продюсер и композитор Максим Фадеев рассказал, что 20 лет назад почти перестал слышать. По словам музыканта, ему диагностировали 90% глухоты. С тех пор удалось вернуть слух, но частично.

Фадеев отметил, что 16-24% случаев потери слуха происходят из-за громкого шума. К примеру, музыки в клубах или в наушниках. Он посоветовал поклонникам учить близких беречь уши.

Ранее была раскрыта неожиданная опасность шумоподавляющих наушников.

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