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В Подмосковье задержали мужчину, избившего пенсионера за поддержку фронта

SHOT: задержали напавшего на пенсионера-волонтера в Московской области

В Московской области задержали мужчину, избившего пожилого волонтера за помощь Вооруженным силам (ВС) РФ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«‎По данным SHOT, персонажем, который ударил пожилого мужчину, оказался 42-летний бывший спортсмен и спасатель», — говорится в посте.

В Следкоме по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. В Telegram-канале ведомства говорится, что в момент нападения мужчина был пьян.

«‎По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что здоровью потерпевшего ничего не угрожает. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в подмосковном Протвино мужчина ворвался в волонтерский центр, где собирают гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции и избил пенсионера за поддержку Вооруженных сил РФ.

Накануне стало известно, что в райцентре Вольно-Надеждинское Приморского края неизвестный напал на мужчину якобы за шевроны «Армия России», после чего скрылся.

Ранее в Петербурге два человека напали на мужчину и украли у него 3,1 млн рублей.

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