В Петербурге два человека напали на мужчину и украли у него 3,1 млн рублей

В Петербурге мужчину задержали за нападение на человека и кражу 3,1 млн рублей

Жителя Петербурга подозревают в нападении на 37-летнего мужчину и похищении у него денег. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Витебском проспекте. По данным полиции, мужчина выходил из дома, когда на него набросились два человека в масках и стали угрожать ножом. В результате у пострадавшего похитили 3,1 миллиона рублей.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о разбое. Сотрудники МВД задержали подозреваемого, им оказался 51-летний житель Шушар.

«Полицией приняты меры к розыску и задержанию его сообщника», – рассказали в ведомстве.

До этого во Владимирской области компанию людей задержали за похищение человека. Они заставили 17-летнего школьника залезть к ним в машину, в пути подозреваемые несколько раз останавливались, чтобы избить пленника, в том числе бейсбольной битой.

Ранее в Подмосковье приезжие похитили женщину и вымогали у нее деньги.