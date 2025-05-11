В Приморье неизвестный напал на мужчину за шевроны «Армия России»

В райцентре Вольно-Надеждинское Приморского края неизвестный напал на мужчину за шевроны «Армия России». Об этом сообщает Telegram-канал dpskontrol_125rus.

Инцидент произошел около магазина на улице Ленина, 8а. Неизвестный подошел к молодому мужчине, сидевшему на мотоцикле, и ударил его по лицу, после чего скрылся. Как уточняет канал, причиной агрессии стали шевроны «Армия России».

Уточняется, что потерпевший написал заявление в полицию.

«На данный момент, по словам потерпевшего, расследование не продвигается: личность нападавшего не установлена, к ответственности он не привлечен», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в Самарской области две женщины пострадали во время конфликта на даче. Инцидент произошел в Сызрани. По предварительным данным, две женщины проезжали мимо участка, но в какой-то момент между ними и владельцами возник конфликт. Во время ссоры дачницы якобы избили сначала 80-летнюю женщину, затем – ее дочь. В результате пострадавшие получили множественные травмы.

Ранее в Петербурге два человека напали на мужчину и украли у него 3,1 млн рублей.