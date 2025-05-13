Названы породы собак, которые идеально подойдут для жизни в квартире

Чихуахуа и йоркширский терьер идеально подойдут для жизни в квартире, потому что они являются самыми неприхотливыми породами собак. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

Она уточнила, что маленькие собаки не требуют длительных прогулок, как крупные и средние. Кроме того, иногда их можно совсем не выводить на улицу, если приучить к пеленке.

Ветеринар отметила, что редко можно гулять и с пекинесами, однако, они требуют достаточно сложного ухода из-за своей шерсти.

«Не стоит заводить занятым людям и такс, даже миниатюрных разновидностей (например, карликовых, весом до 4 кг). Несмотря на то что это удивительные собаки, они очень активные: им надо бегать, рыть. К тому же они будут лаять дома на каждый звук», — предупредила Алешина.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что трудоголикам стоит выбирать спокойные породы собак. В числе таких пород, по его словам, ши-тцу, брюссельский грифон, японский хин и чихуахуа. Все они небольшие по размеру и имеют достаточно спокойный характер.

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