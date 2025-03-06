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Кинолог назвал породы собак, которые подойдут трудоголикам

Кинолог Голубев: трудоголикам стоит выбирать спокойные породы собак
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Depositphotos

Зачастую бывает так, что у человека есть огромное желание завести собаку, но совершенно нет времени на занятия с ней. Однако не стоит отказываться от возможности иметь питомца, важно лишь правильно подобрать его породу. Об этом в беседе с РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Если из-за работы у вас нет возможности уделять достаточное количество времени питомцу, попробуйте подобрать себе более спокойную породу собак, представители которой не нуждаются в длительных прогулках и высоких физических нагрузках», — посоветовал эксперт.

В числе таких пород, по его словам, ши-тцу, брюссельский грифон, японский хин и чихуахуа. Все они небольшие по размеру и имеют достаточно спокойный характер.

Кинолог также отметил, что дог-френдли культура продолжает стремительно развиваться. Многие общественные пространства разрешают брать с собой питомцев, в том числе офисы.

До этого Голубев рассказал, чем удаленному работнику занять собаку, чтобы не отвлекала.

Он посоветовал развлечь питомца самостоятельной игрой, например, спрятать по дому лакомства и предложить собаке их найти. Кроме того, собаководу помогут долгоиграющие лакомства и продолжительные утренние прогулки, в которые нужно включить активные игры.

Ранее собаководам объяснили, является ли нормой гиперпривязанность питомца.

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