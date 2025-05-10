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Стало известно, почему кошки обычно живут дольше собак

SciRep: большой мозг и иммунитет обеспечивают долголетие млекопитающих
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pexels.com

Международная группа ученых раскрыла секрет долголетия млекопитающих. Оказалось, что виды с крупным мозгом и развитой иммунной системой (например, кошки) живут дольше. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Команда проанализировала геномы 46 видов, от мышей до китов. Оказалось, что долгожители (дельфины — 39 лет, киты — 100 лет) обладают расширенными семействами генов, связанных с иммунитетом. Эти гены помогают бороться с инфекциями, удалять повреждённые клетки и предотвращать опухоли.

Однако некоторые виды нарушают правило «больше мозг — дольше жизнь». Например, голые землекопы (грызуны размером около 10 см) живут до 20 лет несмотря на крошечный мозг. Летучие мыши также превышают ожидаемую продолжительность жизни для своих показателей. Анализ ДНК показал, что у этих животных также усилены иммунные гены.

Хотя исследование не сравнивало кошек и собак напрямую, его выводы объясняют разницу. Кошки обладают более крупным мозгом относительно размеров тела, а их иммунитет эффективнее борется с возрастными изменениями.

Следующий шаг — изучение генов, ответственных за устойчивость к раку, что может пролить свет на механизмы старения у людей.

Ранее ученые нашли у томатов механизм «омоложения», схожий с человеческим.

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