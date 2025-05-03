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Зоопарк в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за побега волчицы

В Нижнем Новгороде из вольера в зоопарке «Лимпопо» сбежал волк

В Нижнем Новгороде из вольера в зоопарке «Лимпопо» сбежала волчица. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Очевидцы рассказали, что в зоопарке была объявлена эвакуация после побега животного. На видео посетители «Лимпопо» стоят у ограды, куда их попросили выйти.

В другом ролике с места происшествия белый волк бегает по территории заведения, а сотрудники зоопарка пытаются его поймать.

Прошлой осенью группа обезьян сбежала из вольера в таиландском городе Лопбури и напала на полицейский участок и несколько частных домов. Животные раскачали и сломали клетку питомника. После этого обезьяны разбежались по городу и начали залезать в дома. Некоторые из них вломились в полицейский участок. Они забрали все продукты, которые удалось найти. Правоохранителям не удалось поймать ни одного животного, однако 40 приматов самостоятельно вернулись в вольер к часу кормежки.

Ранее черепаха сбежала из дома и за 9 месяцев проползла около километра.

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