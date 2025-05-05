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Ученый рассказал, сколько нужно пить витамин D для достижения эффекта

Wellness Pulse: добавки с витамином D начинают работать на 12-й неделе приема
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Depositphotos

Уровень витамина D в крови повышается на восьмой-двенадцатой неделе приема добавок. Об этом изданию Wellness Pulse рассказал молекулярный биотехнолог Ян Винсент Белтран.

Ученый напомнил, что витамин D играет важную роль в поддержании здоровья костей, регулировании функций иммунной системы и настроения. Он также снижает уровень провоспалительных молекул в крови, облегчает симптомы астмы, снижает риск развития послеродовой депрессии и помогает поддерживать уровень сахара в крови.

Недостаток этого вещества в организме может привести к утомляемости, боли в костях и мышцах, выпадению волос, снижению иммунитета и проблемам с зубами.

Дефицит витамина D в результатах клинических анализов помечается как снижение уровня 25-гидроксивитамина D (25(OH)D) в сыворотке крови до 20 нг/мл (50 нмоль/л).

По словам Белтрана, одним из простых способов повышения концентрации витамина D в крови является прием пищевых добавок. Однако такой метод нельзя назвать быстрым решением проблемы. Ученый объяснил, что для достижения эффекта витамин D нужно принимать в течение восьми-двенадцати недель. Тем не менее, при легком дефиците улучшения можно заметить и раньше.

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