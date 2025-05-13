Фигуранта дела о подрыве авто с главой УФСИН по Херсонской области приговорили к 17 годам

Андрея Сереженко, фигуранта дела о подрыве автомобиля начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Херсонской области Евгения Соболева, приговорили к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости.

Южный окружной военный суд признал его виновным по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ в целях совершения террористического акта и об акте международного терроризма.

Суд установил, что мужчина летом 2022 года согласился участвовать в подрыве автомобиля Соболева в Херсоне. Он отвез исполнителя на место преступления, где тот подорвал автомобиль во время движения. После чего фигурант дела помог исполнителю скрыться и оказал ему медпомощь.

В феврале в Крыму вынесли приговор женщине за попытку подрыва машины с наклейкой в виде буквы Z. В суде заявили, что она самостоятельно сделала две гранаты по видеоинструкции и должна была по заданию украинских спецслужб бросить их в автомобиль с соответствующим логотипом, однако женщину задержали. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее Бастрыкин сообщил о возбуждении около 7 тысяч дел против украинских военных и политиков.