Врач назвала три способа защиты от рака головы и шеи

Снизить риск развития злокачественных опухолей в области головы и шеи помогает отказ от курения и алкоголя, а также вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом рассказала доктор Кэтрин Прайс, онколог из Комплексного онкологического центра клиники Майо. Слова эксперта приводит издание SciTechDaily.

По словам эксперта, рак головы и шеи (в особенности — ротоглотки), является одним из самых быстрорастущих и агрессивных онкологических заболеваний на сегодняшний день. Для него характерно появление злокачественных опухолей в полости рта, на языке, деснах, губах, голосовых связках, в горле и носовых пазухах. Рак мозга, однако, в эту категорию не входит.

Врач объяснила, что рак головы и шеи может быть разделен на две отдельные группы: связанный с вирусом папилломы человека (ВПЧ) и не связанный. Употребление табака и алкоголя повышает риск развития опухолей, не связанных с ВПЧ.

Табачный дым содержит канцерогены, которые вызывают мутации в ДНК, а алкоголь в организме превращается в ацетальдегид — токсичное вещество, повреждающее клеточные структуры. Оба фактора также усиливают воспаление и ослабляют иммунную защиту, что способствует развитию опухолей.

Доктор Прайс рекомендует не только отказаться от вредных привычек, но и заблаговременно вакцинироваться от вируса папилломы человека. Некоторые штаммы вируса, особенно ВПЧ-16, внедряют свою ДНК в клетки, нарушая работу генов, которые контролируют рост и деление. В результате клетки начинают бесконтрольно делиться, что приводит к образованию опухоли.

Заразиться ВПЧ можно через любой близкий контакт кожи и слизистых оболочек. В большей части случаев ВПЧ передается половым путем.

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