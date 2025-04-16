Сырые яйца не помогут: о каких болезнях может говорить охриплость голоса

Охриплость может быть признаком не только ларингита, но и эндокринных проблем, нарушений ЖКТ, стресса и даже рака. Как различные заболевания вызывают перемены в голосе, какие типы изменений существуют и помогают ли народные методы в восстановлении, «Газете.Ru» во Всемирный день голоса рассказал врач-оториноларинголог, фониатр Дмитрий Шубин.

— Что такое охриплость и осиплость с медицинской точки зрения?

— В целом, охриплость и осиплость — это, по сути, одно и то же. Однако в оториноларингологии правильным будет говорить об охриплости. Любое нарушение голоса называется охриплостью. Если говорить о научных терминах, то любое нарушение голоса, включая охриплость, называют дисфонией.

Чтобы голос был звонким и чистым, голосовые складки должны смыкаться полностью на всем их протяжении. Если же по какой-то причине голосовые складки не могут сомкнуться полностью, то часть воздуха, проходящая через голосовую щель при выдохе, не вызывает колебаний голосовых складок. В результате появляются дополнительные призвуки.

— Какие виды дисфоний бывают, если разделять их по причинам возникновения?

— Дисфонии можно разделить на две основные группы: функциональные и органические. Функциональная дисфония характеризуется отсутствием органических нарушений, то есть у человека нет никаких новообразований или узелков доброкачественных или злокачественных. Также отсутствуют воспалительные процессы, и голосовые складки не изменены. Однако по какой-то причине они не смыкаются полностью, что приводит к нарушению голоса различной степени выраженности и с разными оттенками.

close Врач-оториноларинголог, фониатр ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, врач высшей категории, Дмитрий Игоревич Шубин Из личного архива

— Если нет никаких органических изменений, то почему возникает охриплость?

— Тут речь пойдет о чрезмерной нагрузке на голосовые складки. Это может произойти, например, во время пения в караоке, особенно если люди позволяют себе алкоголь и курение, а также раздражающую пищу (острое, соленое). Они могут почувствовать себя певцами и исполнять сложные композиции, которые не подходят для их голоса. В результате голосовые складки перенапрягаются, устают и перестают нормально смыкаться, а также могут повреждаться. То же самое происходит у молодых певцов, которые без подготовки пробуют сложные вокальные техники.

Подобная проблема может возникнуть и у людей, чья работа связана с высокой голосовой нагрузкой. Это учителя, врачи, воспитатели детских садов, преподаватели вузов и лекторы. Сюда можно отнести дикторов и сотрудников крупных компаний, которые постоянно проводят совещания.

Кроме того, от дисфонии могут страдать пациенты с эндокринными нарушениями, особенно с проблемами щитовидной железы или дисбалансом половых гормонов. Также дисфония может возникать у людей, которые переживают сильный стресс. Например, человек перенервничал, у него произошло какое-то событие, которое его сильно потрясло. В результате может возникнуть повышенный тонус мышц шеи и гортани, тогда голосовые складки смыкаются слишком сильно.

— Какой именно вид рака может вызвать изменения голоса?

— Любой, который находится в этой области. Когда новообразование начинает расти на голосовой складке, оно изменяет ее структуру. В результате смыкание голосовых складок происходит не так чисто и гладко, как должно быть. Это приводит к нарушению голоса. По качеству голоса человека, который к вам обратился, можно предварительно определить диагноз, даже не осматривая его. Когда пациент заходит в кабинет, здоровается и начинает говорить, вы уже можете понять, в каком направлении искать проблему. Лор-врачу, не имеющему соответствующей углубленной подготовки по данному профилю, будет сложно уловить эти характеристики голоса.

Затруднение дыхания чаще встречаются на запущенных стадиях, когда новообразования, доброкачественные или злокачественные, занимают уже большой объем и закрывают голосовую щель.

— Как щитовидная железа влияет на голос?

— Гортань — это гормонозависимый орган, и качество голоса пациента напрямую зависит от его гормонального статуса. Если говорить о заболеваниях щитовидной железы, которые сопровождаются ее увеличением, то может произойти сдавление возвратного гортанного нерва, расположенного под щитовидной железой. Этот нерв отвечает за иннервацию мышц гортани, которые расширяют голосовую щель.

При сдавливании нерва могут возникнуть явления пареза гортани — частичного или полного нарушения двигательной функции голосовой складки с одной или обеих сторон. В результате человеку становится трудно дышать, а также возникают проблемы с голосом, так как мышцы не получают необходимого сигнала от мозга. Например, одна голосовая складка может двигаться, а другая нет.

Хирургические вмешательства на щитовидной железе могут нести риски повреждения возвратного гортанного нерва или даже его полного пересечения. В таких случаях состояние паралича гортани становится постоянным.

Если у человека гипотиреоз, то есть недостаток гормонов щитовидной железы, то у него наблюдается слабость мышечной мускулатуры, и голосовые складки могут не смыкаться друг с другом. Тонус мышц снижается, они становятся сухими и могут быть слегка воспалены. При гиперфункции щитовидной железы, — когда гормонов вырабатывается слишком много, — голосовые складки могут быстро утомляться и также не смыкаться, что приводит к охриплости.

Таким образом, при гипофункции и гиперфункции щитовидной железы может наблюдаться похожая клиническая картина со стороны гортани. Именно поэтому важно работать с коллегами в тандеме, чтобы максимально точно поставить диагноз и назначить эффективное лечение.

— Надпочечники могут как-то повлиять на изменение голоса, они ведь тоже вырабатывают гормоны?

— Надпочечники играют важную роль в росте и развитии человека. Они выделяют гормоны, которые влияют на формирование костной ткани и хрящей. От того, насколько правильно и полноценно они будут развиваться, зависит в том числе и тембр голоса.

Резонаторная функция гортани зависит от ее строения. Поэтому от состояния надпочечников косвенным образом зависит, каким будет голос у человека. Некоторые люди рождаются с нарушениями функции надпочечников, которые проявляются с детства или подросткового возраста. У таких людей могут быть проблемы с голосом.

— А половые гормоны?

— Они также влияют на внешний вид и функционирование гортани и голосовых складок. У некоторых взрослых при дисбалансе половых гормонов голос остается ломким с подросткового возраста. Голос может срываться: сначала говорить низким тоном, потом высоким, а затем снова низким. Это происходит из-за того, что частота колебаний голосовых складок может быть уменьшена, а сами голосовые складки движутся не синхронно, а по-разному относительно друг друга, и резко меняется степень их натяжения.

Нередко голосовые нарушения случаются у спортсменов, которые принимают гормональные препараты для наращивания мышечной массы, что приводит к перестройке гортани, изменению толщины и длины голосовых складок, делая голос более басовитым. Особенно это касается женщин.

— Могут ли проблемы с сосудами вызвать изменения голоса?

— У некоторых людей есть склонность к образованию гемангиом — это доброкачественные сосудистые нарушения. Сосуды растут не прямо, как трубы, а образуют комочки в определенных местах, похожие на узелки. В том числе они могут появляться на голосовых складках. Когда на голосовой складке образуется такой узелок, он мешает полному смыканию голосовых складок. Край голосовой складки становится неровным, с бугром, и, как следствие, происходит нарушение голоса.

— Какие еще состояния могут привести к изменениям в голосе?

— Например, охриплость может возникнуть при ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни), при которой в пищевод и в горло забрасывается кислое содержимое желудка. Считается, что каждый второй или третий житель большого города страдает от рефлюкса и не всегда он сопровождается изжогой. По статистике, только 19% пациентов с рефлюксом испытывают изжогу. Остальные же 81% сталкиваются с внепищеводными симптомами, такими как сухость, першение в горле, стекание слизи по задней стенке горла, ощущение жжения и желание прокашляться.

Изжога возникает из-за заброса кислоты из желудка в горло, что приводит к ожогу и пересушиванию слизистой. Голосовые складки могут воспаляться из-за ожога, который также вызывает нарушения их смыкания. В ответ на это слизистая начинает вырабатывать больше слизи. Она скапливается в области гортани, что может привести к налипанию на голосовые складки и, как следствие, к не совсем чистому голосу с хрипотцой и желанию постоянно прокашливаться.

— При курении тоже возникает ожог связок?

— Если человек курит, то это, безусловно, может оказывать влияние на состояние голосовых складок. Различные виды курения, включая вейп, вызывают раздражение голосовых связок и слизистой гортани. Классическое табакокурение, когда используются трубки и сигареты, может также привести к термическому ожогу.

— Голос может изменяться и при алкогольной зависимости?

— Да, может. Алкоголь раздражает слизистую гортани. Тонус голосовых связок теряется, и они не смыкаются полностью, что приводит к функциональной дисфонии.

— Если человек охрип из-за больного горла, но завтра нужно выступать с докладом. Есть ли способы быстро восстановить голос?

— Да. Во-первых, можно проводить ингаляции с физиологическим раствором. Также можно обратиться к фониатру. Он проведет процедуру, называемую гортанным вливанием, во время которой оросит голосовые складки специальным лекарственным средством. Однако важно понимать, что гортанные вливания — это, по сути, скорая помощь, позволяющая быстро облегчить состояние, которой нельзя увлекаться. Если не проводить адекватное лечение, а заниматься только гортанными вливаниями, то в перспективе голос может ухудшиться еще сильнее, и потребуется длительное время для его восстановления.

В целом, для облегчения состояния можно рассасывать специальные пастилки или конфеты, чтобы смягчить голосовые связки. Также рекомендуется пить теплую воду, увлажнять воздух в помещении. Это общие рекомендации для сохранения голоса. Чтобы восстановить голос, необходимо время и полноценное лечение.

— Можно сделать так, чтобы горло вообще не болело, например, при ангине?

— Полностью избавиться нельзя, но, чтобы снизить боль, можно принимать обезболивающие, жаропонижающие препараты.

— Действительно ли охриплость развивается от того, что долго не разговариваешь?

— Да, такое действительно может произойти. Если человек долго не разговаривал — не пару часов, а несколько дней или даже недель — а потом вдруг начал много говорить, то после длительного молчания, когда не было даже минимальной нагрузки на речевой аппарат, может развиться хрипота. В этом случае нагрузка становится резкой и довольно большой, с непривычки может появиться хрипота.

— Действительно ли у худых и толстых людей разные голоса? Почему?

— Да, на это влияет множество факторов, включая состояние эндокринной системы: от щитовидной железы до половых гормонов. Кроме того, на тембр голоса могут влиять сопутствующие патологии.

close Врач-оториноларинголог, фониатр ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, врач высшей категории, Дмитрий Игоревич Шубин Из личного архива

Таким образом, если говорить кратко, то разница в тембре голоса между худыми и полными людьми обусловлена толщиной и длиной голосовых складок, а также строением и размерами хрящей гортани и глотки. Полости рта, пазухи носа и сама полость носа также играют свою роль в формировании тембра голоса, добавляя ему окончательные оттенки.

--Вредно ли много говорить, если сильно болит горло?

— Конечно, в такой ситуации много говорить не рекомендуется, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на голосовые связки. Пересиливать себя нельзя, так как это может привести к повреждению голосовых складок и усугубить воспалительный процесс. В результате охриплость усилится, а процесс выздоровления затянется. Также могут развиться узелковые образования на голосовых складках.

— Работают ли народные методы восстановления голоса и подготовки к выступлению? Например, певцы могут выпить сырое яйцо, съесть семечки...

Это все не работает. Более того, пить сырые яйца даже опасно, можно отравиться. Козинаки, орехи, семечки перед эфиром, наоборот, могут пересушить связки. Существуют специальные правила гигиены голоса, которые как раз помогают предотвратить его срыв. Например, нужно избегать форсированного звукоизвлечения (крик, визг), воздействия вредных факторов: контакта с пылью и вредными химическими веществами, курения и алкоголя, нужно соблюдать влажность в помещении, не выходить на холод с открытой шеей.

Важно соблюдать питьевой режим. В конце концов, вы можете провести распевку. Это снижает риск травмирования связок и улучшает качество звучания. Это простейшие советы для сохранения голоса.

Ну и, конечно, если вы страдаете от охриплости, которая не проходит долгое время, обратитесь к врачу.