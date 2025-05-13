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Шестилетний мальчик получил контузию мозга, выпав из окна третьего этажа

В Оренбурге 6-летний мальчик попал в больницу с контузией мозга, выпав из окна
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«Газета.Ru»

В Оренбурге правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах несчастного случая, в результате которого пострадал шестилетний ребенок: мальчик выпал из окна и получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел у одной из пятиэтажек областного центра. Мальчик находился дома с мамой. Женщина отошла в соседнюю комнату, в это время ее сын забрался на подоконник, облокотился на сетку. Ее крепления не выдержали, и ребенок спикировал с третьего этажа вниз.

Его доставили в одну из местных больниц. Врачи диагностировали мальчику закрытую черепно-мозговую травму, контузию головного мозга тяжелой степени, правостороннюю субдуральную гематому.

До этого двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Каспийске.

Ранее в Нефтеюганске школьница выпала из окна на седьмом этажа и выжила.

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