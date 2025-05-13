Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Каспийске

В Каспийске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего, ребенок выпал из окна четвертого этажа, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Дагестан.

Инцидент произошел 12 мая в многоэтажке по улице Байрамова. Двухлетнего ребенка нашли под окнами дома, малолетний упал с высоты четвертого этажа. Спасти пострадавшего медики не смогли.

По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Биробиджане ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. Девочка находилась дома вместе с матерью, женщина отвлеклась на домашние дела и ненадолго оставила дочь без присмотра. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и упал с высоты четвертого этажа. Пострадавшая госпитализирована. По факту произошедшего проверку проводит региональное МВД.

Ранее в Якутске ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, выпав из окна девятого этажа.