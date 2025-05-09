Российская школьница выпала из окна на седьмом этаже и выжила

В Нефтеюганске школьница выпала из окна на седьмом этаже и выжила

В Нефтеюганске 11-летняя девочка выпала из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает ugra.kp.ru.

Инцидент произошел в 14 микрорайоне города. Школьница выпала из окна седьмого этажа одного из многоэтажных домов — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. Ребенок остался жив, но получил серьезные травмы. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая оказала медицинскую помощь и доставила пострадавшую в больницу.

Полиция проводит проверку по факту происшествия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

До этого дети играли на скале в российском регионе и повисли над обрывом, сорвавшись с нее. Их крики о помощи услышали местные жители, которые немедленно вызвали полицию и совместными усилиями спасли обоих малолетних.

Ранее в Туле трехлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже.