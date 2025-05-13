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В России появится возможность сообщать в службу 112 о бездомных собаках

В ГД внесут законопроект, позволяющий сообщать в службу 112 о бездомных собаках
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Pexels

В Государственную думу будет внесен законопроект, позволяющий гражданам сообщать в службу 112 об инцидентах с бездомными животными. Об этом в интервью Дума ТВ сообщил замглавы комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш.

Кроме того, по его словам, в разработке находится документ, касающийся регулирования деятельности заводчиков. В проекте будут уточнены основные понятия, определяющие, кто такой заводчик, что такое родословная, родословные книги, а также статус заводчика.

Парламентарий также отметил, что разработчики нормативного акта ведут диалог с общественниками и кинологами, чтобы создать оптимальную архитектуру взаимодействия с заводчиками.

В марте Следственный комитет сообщил, что число нападений собак на людей в России с 2022 года выросло в 5,2 раза, а количество случаев, требующих правовой оценки, — в 6,5 раза.

До этого рабочая группа при Госдуме одобрила пакет поправок к закону об обращении с животными. Предлагается разрешить регионам усыплять бездомных собак и кошек после истечения срока содержания в приютах, а также в случаях угрозы людям, имуществу или другим животным. Кроме того, инициатива предусматривает запрет на подкормку и временное удержание бездомных животных, новые обязанности для владельцев пропавших питомцев и штрафы за вмешательство в отлов. Законопроект ранее вызвал критику со стороны Совета Федерации и зоозащитников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили учредить должность уполномоченного по защите животных.

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