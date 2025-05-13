Пошутившему про инвалида комику Останину отказали в смягчении меры пресечения

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста 29-летнему комику Артемию Останину, которого обвиняют в разжигании ненависти к участникам СВО. Видео с оглашением решения опубликовала пресс-служба столичных судов.

Судья отметила, что комику не будут смягчать меру пресечения — молодой человек и его адвокат просили о домашнем аресте или другой мере, не связанной с арестом. В итоге стендапер останется под стражей еще на месяц.

19 марта Останина арестовали за комментарии, сделанные во время выступления не позднее 15 марта 2025 года. Он шутил о людях, потерявших трудоспособность во время боевых действий. Комик не признает своей вины.

Мужчина был задержан на границе Белоруссии. После задержания Останин обвинил белорусских силовиков в избиении и пытках и предъявил доказательства — свою спину, покрытую синяками. Врачи диагностировали у него перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, а также установили проблемы с дыхательной функцией и легкими. У мужчины возник пневмоторакс — скопление воздуха в полости около легких.

Останин родился в Ейске. В 2019 году он окончил Дальневосточный федеральный университет и переехал в Москву. В разное время он пробовал себя в разных творческих направлениях, но в итоге нашел себя в стендапе.

Ранее МВД Белоруссии назвало ложью информацию об избиении силовиками комика Останина.