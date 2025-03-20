Били дубинками и пытали электрошокером: комик Останин сообщил о зверствах белорусских силовиков

Комик Артемий Останин утверждает, что белорусские силовики в лесу избили его дубинками и пытали электрошокером. Он предъявил доказательства — свою спину, покрытую синяками. Врачи также зафиксировали побои. Останин написал заявление. Сейчас комик находится в СИЗО, суд арестовал его после шутки про безногого мужчину.

Стендап-комик Артемий Останин, которого арестовали после шутки про инвалида в метро, обвинил белорусских силовиков в избиении и пытке током. Об этом в Telegram-канале рассказала член Совета по правам человека Ева Меркачева, к которой обратилась адвокат мужчины Вероника Полякова.

«В сложные периоды появляется риторика, которая как будто оправдывает противоправные действия по отношению к тем, кто в чем-то обвиняется. Опасная тенденция», — написала Меркачева.

Адвокат Полякова рассказала члену СПЧ, что ее подзащитному необходима медицинская помощь. По ее словам, у него повреждены легкие и сломан позвоночник . Меркачева также показала фотографии спины Останина — почти половина покрыта синяками, причем отчетливо видны продолговатые следы, как от дубинки.

Полякова пояснила, что комика задержали на территории Белоруссии, после чего на автомобиле повезли к границе для передачи сотрудникам правоохранительных органов России. В лесу машина остановилась. Белорусские силовики вывели комика и начали избивать. Останин передал адвокату, что в этом участвовали трое.

«Они наносили множественные удары по его корпусу и конечностям, применяли электрошокер и дубинки», — отметила Полякова.

Ссадины, ушибы, перелом

18 марта Останин написал заявление на белорусских силовиков. Он попросил провести проверку по факту произошедшего. В тот же день его отвезли в медучреждение для фиксации травм и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

«Вчера перед судебным заседанием по избранию меры пресечения, Артемий сказал, что утром он был ознакомлен с результатами медицинских обследований, где врачи диагностировали у него перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, а также установили проблемы с дыхательной функцией и легкими», — сказала Полякова.

Ее подзащитный подчеркнул, что российские силовики его не трогали, он не имеет к ним претензий. Меркачева добавила, что Останин плохо разговаривает, так как у него пневмоторакс — скопление воздуха в полости около легких. Когда-то комик перенес операцию, но ситуация ухудшилась, потому что во время избиения попали по легким. Меркачева пообещала написать обращение с просьбой предоставить Останину качественную медицинскую помощь.

«Будет ли проверка в отношении тех, кто бил? Хороший вопрос. Тут ведь что получается. Он гражданин РФ. И мы должны защищать его права, нарушенные на территории другого государства. Посмотрим, какую позицию тут займут наши правоохранители», — заключила Меркачева.

Дело Останина

В середине марта в соцсетях распространился фрагмент нового шоу «Третий канал», где Останин пошутил, что в переходе метро у него возник незначительный конфликт со «скейтером без ног», после чего пожилая женщина обвинила комика в хамстве.

«На мине подорвался, решил угла дать, а я хамло при этом», — констатировал комик.

Активисты обвинили мужчину в разжигании ненависти в отношении участников СВО. Останин заявил, что не упоминал военнослужащих в своей шутке. Однако в его прошлых выступлениях также обнаружили оскорбления. В итоге против комика возбудили уголовное дело. Он попытался скрыться, но его задержали на границе и доставили в Москву. После этого суд арестовал Останина на два месяца, несмотря на его травмы. Ему грозит до шести лет лишения свободы, при этом статья подразумевает и наказание в виде выплаты штрафа. Мужчина не признал свою вину. Он намерен обжаловать решение об аресте.

Меркачева возмутилась решением суда, поскольку «нельзя сажать за шутки, пусть и самые ужасные, тем более, если человек извинился».

«Про СВО нет ни слова». Комика Останина арестовали после шутки про безногого мужчину Комика Артемия Останина отправили в СИЗО за шутку про мужчину без ног. Он останется... 19 марта 19:17

Артемий Останин — это псевдоним 29-летнего комика. Его зовут Артем Фролов. Он родился в Ейске, в 2019 году окончил Дальневосточный федеральный университет и переехал в Москву. Останин пробовал себя в разных творческих профессиях, но в итоге остановился на стендапе.