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В киберполиции назвали данные, которые нельзя раскрывать в интернете

МВД: логины и пароли от онлайн-банков нельзя сообщать посторонним в интернете
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Ekateryna Zubal//Shutterstock/FOTODOM

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России напомнили, что в интернете действует простое правило: чем меньше вы рассказываете о себе, тем сложнее вас обмануть.

По данным ведомства, даже один случайный ответ может привести к мошенничеству. Информация, которую нельзя передавать посторонним ни при каких обстоятельствах, перечислили в виде списка.

Нельзя сообщать данные банковских карт — номер, срок действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, а также коды из SMS и push-уведомлений. Мошенники могут, например, под видом доставки попросить код из сообщения — это уловка.

Также нельзя отправлять фото документов, паспортные данные, СНИЛС и ИНН, отметили специалисты. Под предлогом подтверждения личности могут попросить фото паспорта, что тоже очень опасно.

В МВД отметили, что разовые пароли, push-коды и QR-коды — тоже строго конфиденциальны. Ни банк, ни «Госуслуги», ни полиция никогда не запросят такие данные по телефону или в мессенджерах.

Не стоит раскрывать адрес, номера родственников, маршруты поездок и текущее местоположение в интернете, особенно в открытом доступе.

Даже комбинация имени, даты рождения и номера телефона может использоваться для взлома аккаунтов или оформления кредита.

В управлении заключили, что защита личных данных — прямая ответственность самих граждан. Чем осторожнее будет человек, тем меньше шансов стать жертвой обмана.

Ранее были раскрыты самые циничные схемы мошенников по краже денег у пенсионеров.

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