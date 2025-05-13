«Должна быть частная жизнь»: в Госдуме не поддержали вход в клубы по биометрии

Депутат Милонов: биометрия для входа в клубы – это уже тотальный контроль

Если в России введут правило о посещении ночных клубов строго по биометрии, то в первую очередь недовольны этим будут владельцы таких заведений. В целом использовать этот инструмент можно для отдельных случаев – например, чтобы оградить от клубов детей или проконтролировать посещение «странных» заведений чиновниками. А в целом вводить тотальный цифровой контроль над жизнью россиян не нужно, заявил НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.

По мнению депутата, не всегда биометрия будет работать корректно – например, любую «голую вечеринку» могут задекларировать как обычную. Однако эффективным этот механизм может стать для защиты несовершеннолетних и других людей, которым посещение клубов должно быть запрещено. Например, можно вести запрет для хронических алкоголиков, отметил Милонов.

Также он напомнил о клубах, позиционирующих себя для посетителей «со странным поведением». В таких подозрительных заведениях должна быть обязательная идентификация посетителей, убежден депутат.

«Вдруг туда пошел развлекаться какой-то чиновник? Соответственно, ему не место на госслужбе», — привел он пример.

При этом он призвал не вводить тотальный контроль за всеми россиянами с помощью сбора биометрии, напомнив о праве граждан на частную жизнь.

«Тотальный контроль означает, что у кого-то есть данные о том, где мы находимся, а это — не всегда преступное состояние. Хочется чуть-чуть своей частной жизни оставить. Не потому, что ты что-то скрываешь, а просто потому что неприятно», — подчеркнул депутат.

Напомним, Центр биометрических технологий (ЦБТ) сообщил, что в России в случае соответствующего интереса со стороны отрасли может быть внедрен проход в ночные клубы по биометрии. В ЦБТ отметили, что речь идет о добровольном порядке, а биометрия может применяться на любых площадках, где требуется надежная система управления доступом.

Ранее в России предложили ввести биометрию при покупке алкоголя.