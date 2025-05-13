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В России рассматривают возможность введения прохода в ночные клубы по биометрии

ЦБТ: проход по биометрии в ночные клубы внедрят при наличии интереса от отрасли
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Depositphotos

Проход по биометрии в ночные клубы может быть внедрен в России в случае соответствующего интереса со стороны отрасли и в добровольном порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра биометрических технологий (ЦБТ).

В центре подчеркнули, что на сегодняшний день предложения о реализации сервиса подтверждения возраста для прохода в ночные клубы не поступали.

В ЦБТ отметили, что биометрия может применяться на любых площадках, где требуется надежная система управления доступом.

До этого статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявил, что использование биометрических данных может стать эффективной альтернативой традиционным способам подтверждения возраста при покупке продукции с ограничениями, в частности алкоголя.

В России постепенно внедряют практику идентификации с помощью биометрии в разных сферах. Так, с 1 сентября 2025 года пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрическую идентификацию при покупке билетов и посадке.

Ранее россиян призвали использовать биометрическую защиту на смартфонах.

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