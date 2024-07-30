Пермяк избил пенсионера в подъезде ради кражи бутылки лимонада и нарезки

В Перми мужчина напал на пенсионера в подъезде и избил его ради кражи продуктов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в подъезде одного из домов на улице Мотостроителей, когда 83-летний пенсионер поднимался к лифту. Сзади к нему подошел мужчина и попытался вырвать из рук пакет с продуктами, однако россиянин его не отдал.

После этого злоумышленник начал избивать пенсионера руками и ногами, повалив пожилого мужчину на пол в проходе в лифт и продолжая попытки вырвать пакет. В результате добычей нападавшего стала бутылка лимонада и нарезка. Получив желаемое, он скрылся.

После произошедшего пострадавший с дочерью обратились за помощью в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него ушиб и рассечение челюсти, от госпитализации пенсионер отказался. Нападавший задержан.

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