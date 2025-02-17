Кормившего бездомных котов московского пенсионера до смерти избил прохожий

В Москве местный житель избил 78-летнего пенсионера, который кормил во дворе бездомных котов. Пожилой москвич скончался от полученных травм до приезда врачей. Подозреваемого в убийстве пенсионера мужчину арестуют в ближайшие 72 часа. Об этом в беседе с порталом «Страсти» заявила правозащитница Светлана Грачева.

Инцидент произошел вечером 15 февраля во дворе одного из домов на Ленинградском проспекте. Пожилой мужчина кормил кошек, когда мимо проходил его нетрезвый 48-летний сосед. Тот стал оскорблять пенсионера, пытался пнуть животных. В итоге между оппонентами случилась драка. Пьяный москвич ударил пенсионера несколько раз по голове. Очевидцы вызвали на место ЧП скорую помощь, но спасти потерпевшего не удалось.

Нападавшего на него хулигана задержали полицейские, но затем отпустили под подписку о невыезде, так как предварительной причиной смерти пенсионера была острая сердечная недостаточность.

Общественница Грачева обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой наказать виновного. Она отметила, что по факту смерти москвича будет возбуждено дело, а обвиняемого арестуют не позднее 72 часов с момента начала уголовного производства. По словам Грачевой, погибший пенсионер был хорошим человеком.

«Дедушка инженер, был очень интересный и порядочный человек. Имеет двух дочерей», — поделилась общественница.

Она поблагодарила Савеловского межрайонного прокурора, который держит ситуацию на контроле.

Ранее в Нальчике мужчина до смерти избил 87-летнюю пенсионерку.