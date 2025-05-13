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Туроператоры вывезли всех застрявших в Турции россиян

АТОР: туроператоры вывезли всех застрявших на майских праздниках в Турции россиян
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Владимир Вяткин/РИА Новости

Туроператоры вывезли всех застрявших на майских праздниках в Турции россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«На данный момент, по словам участников рынка, почти 100% путешественников, которые «застряли» в Турции из-за проблем в расписании турецких перевозчиков, вернулись в Россию», — сообщили в АТОР.

Уточняется, что процент отмен туров за время сбоев в расписании с 6 по 9 мая составил от 3% до 20% в зависимости от оператора. На данный момент, по данным АТОР, 9 из 10 рейсов Turkish Airlines в Москву сейчас выполняются по расписанию.

Авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты в Москву 9 мая после того, как компания отменила все рейсы с курортов Анталья, Бодрум и Даламан в Россию. Первый рейс, Анталья — Москва, вылетел в 7:27.

Ранее туристов из Москвы заселили в пятизвездочный отель в Турции из-за задержки рейсов.

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