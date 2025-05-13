Названо число лесных пожаров, которые ликвидировали за сутки в России

За прошедшие сутки в России потушили 37 лесных пожаров общей площадью 27 тыс. 152 гектара. Об этом сообщается на официальном сайте Авиалесоохраны.

«‎По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 37 лесных пожаров», — говорится в сообщении.

По данным организации, 13 мая в 0:00 мск на территории России действовало 93 пожара в восьми регионах. К тушению привлекали более 1,2 тыс. специалистов, 523 единицы техники и 10 воздушных судов.

До этого стало известно, что в Шимановском округе Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Ситуация с лесными пожарами в Приамурье является чрезвычайно сложной. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 33 очага горения сухой растительности на площади свыше 1750 гектаров. Крупные пожары на 350 и 300 гектарах были потушены в районе села Короли и в районе села Круглого Белогорского муниципального округа. Около поселка Орлиный Свободненского района на значительной территории был выявлен пал сухой травы.

13 мая сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами также объявили в Бурятии.

Ранее в Забайкалье подростка обвинили в лесном пожаре.