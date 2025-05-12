В Калининграде аферисты выманили у пенсионерки 4,5 млн рублей после продажи квартиры

Пожилая жительница Калининграда поверила «сотруднику Росфинмониторинга» и лишилась 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Лжеработник ведомства связался с 69-летней пенсионеркой через мессенджер. В беседе он рассказал, что неизвестные якобы пытались похитить ее сбережения. Чтобы обезопасить средства, ей предложили отправить их на указанный счет. Пожилая женщина выполнила инструкции.

«Испугавшись за свои накопления, пенсионерка перечислила на указанный банковский счет 4 590 000 рублей, вырученных с продажи квартиры», – сообщается в публикации.

Позже россиянка обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили дело по статье о мошенничестве.

До этого стало известно о новой схеме аферистов, связанной с ОГЭ и ЕГЭ. Злоумышленники создают Telegram-каналы, в которых якобы продаются ответы на вопросы. Как правило, школьники платят за вход в канал, скачивают фейковые ответы, после чего загрузившийся с ними вирус дает доступ к компьютеру, с которого можно украсть личные данные.

Ранее петербургская пенсионерка из-за аферистов лишилась 3,5 млн рублей и €1600.