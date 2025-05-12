Россиян предупредили о новой уловке мошенников в соцсетях

Мошенники предлагают россиянам платить сотни евро за просмотр контента в соцсетях. Об этом предупредили эксперты F6 в разговоре с «Ведомостями».

В Telegram, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) размещают объявления о способе заработка, в таких постах размещаются ссылки на сайты мошенников. Перейдя по ней, пользователь вводит и оставляет свои персональные данные.

Уже после этого ему приходит ссылка на бот с розыгрышем, в котором говорится о выигрыше приза. Однако для его получения необходимо перевести деньги. Так доверчивые пользователи и лишаются средств.

Недавно председатель комитета Мособлдумы по информационным технологиям Максим Коркин сообщил, что весной мошенники запустили более 100 фейковых сайтов и десятки закрытых Telegram-каналов, где «продаются» ответы на экзаменационные вопросы. Потенциальные жертвы — выпускники, сдающие ОГЭ и ЕГЭ.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от работодателей-мошенников.