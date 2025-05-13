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В Москве во вторник потеплеет, но ожидается облачная погода с дождем

Синоптик Леус: в Москве ожидаются дожди, а воздух прогреется до +10°C
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве во вторник, 13 мая, ожидается облачная погода с дождями. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, в первой половине дня в столице осадков не будет, однако во второй начнется дождь, который в восточных и северных районах Подмосковья может быть особенно интенсивным. Местами ожидается выпадение до четверти месячной нормы осадков. В центре Москвы прогнозируется 5–10 мм осадков.

Температура воздуха в столице составит от +8 до +10°C, в Подмосковье — от +6 до +11 °C. Ветер будет северным или северо-западным, со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление постепенно снизится и к вечеру составит 740 мм рт. ст., что ниже нормы.

Леус рассказывал, что в Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки. В некоторых районах температура воздуха опустилась ниже нуля. Наиболее низкие температуры зафиксированы в Новой Москве — там воздух остыл до –1,8°C. По прогнозу синоптика, предстоящей ночью заморозков не ожидается. Причиной станет плотная облачность и дожди, которые не позволят воздуху сильно остыть к утру.

Ранее в метеобюро рассказали, когда в Москву вернется теплая погода.

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