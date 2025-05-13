Ночью в Москву пришли заморозки и минусовая температура

В Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптиков, в некоторых районах температура воздуха опустилась ниже нуля. На главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, минимальная температура составила +0,7°C. В других частях города значения варьировались: в Бутово столбики термометров опустились до –1,2°C, а в районе Балчуга ночью было теплее — до +4,4°C. Наиболее низкие температуры зафиксированы в Новой Москве — там воздух остыл до –1,8°C.

По прогнозу Леуса, предстоящей ночью заморозков не ожидается. Причиной станет плотная облачность и дожди, которые не позволят воздуху сильно остыть к утру.

Другой специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что жителям Москвы после майских праздников стоит подготовиться к погоде, больше напоминающей осень. Синоптик сообщил, что ожидается пасмурная и аномально холодная погода.

Тем временем в Сибири и на Дальнем Востоке температура резко снизится на 10–15℃ после тридцатиградусной жары. В Хакасии, Тыве, на юге Красноярского края и в Кемеровской области ночью столбики термометра опустятся до минус 1°C, при этом недавно температура была на 15°C выше нормы. В Томской области похолодает еще сильнее — до -3°C ночью. При этом дневная температура будет составлять около 10°C, а к концу недели поднимется до 17°C.

Ранее в метеобюро рассказали, когда в Москву вернется теплая погода.