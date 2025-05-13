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JTI составила портрет курильщика в России

JTI: большинство курильщиков в России — мужчины в возрасте 40–45 лет
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Depositphotos

Большинство курильщиков в России — мужчины, в среднем потребителям сигарет 40–45 лет, у них есть работа и стабильный уровень дохода. Об этом РИА Новости рассказал директор по маркетингу «JTI Россия» Дмитрий Исаков.

Он подчеркнул, что мужчины составляют две трети от общего числа курящих, а курение в России имеет выраженные социальные и экономические особенности».

Исаков добавил, что, по разным оценкам, абсолютное число курильщиков уменьшается за последние 10 лет.

До этого по данным исследования Pro-Vision Communications стало известно, что около 73% россиян признаются, что имеют вредные привычки. И почти каждый третий тратит на них суммы, сопоставимые с прожиточным минимумом.

Чаще всего к числу своих «пороков» россияне относят курение (40,5%), злоупотребление алкоголем (31,7%) и мат (29,8%). Каждый пятый респондент считает, что переедает и испытывает слабость к нездоровой еде — фастфуду, сладкому, газированным напиткам. А почти каждый десятый называет себя рабом соцсетей.

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