Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач ответил, восстанавливаются ли легкие после вейпов

Врач Фаррахов: легкие могут восстановиться после вейпов
close
Shutterstock

Легкие человека начнут восстанавливаться после вейпов, когда он прекратит их использовать. Об этом RuNews24.ru рассказал врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов.

«Хотя после длительного или интенсивного курения они, возможно, не вернутся к полностью здоровому состоянию, если им был нанесен существенный вред. Тем не менее показано, что после отказа от любых способов курения естественные механизмы восстановления организма активируются уже через несколько недель», — уточнил эксперт.

По его словам, степень восстановления будет зависеть от интенсивности вейпинга, продолжительности курения, а также возраста и общего состояния здоровья. Кроме того, на этот процесс может повлиять наличие хронических заболеваний легких.

Чтобы максимально восстановиться после вейпов, Фаррахов посоветовал пить больше жидкости, выполнять аэробные упражнения (среди них — ходьба, плавание, езда на велосипеде) и техники, такие как диафрагмальное дыхание и дыхание через сжатые губы, а также избегать загрязнителей.

Доцент кафедры пульмонологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского Университета Наталья Мещерякова до этого рассказала «Газете.Ru», что вейп работает как ингалятор, доставляя токсичные вещества в самые глубокие отделы легких.

Ранее сообщалось, что двое российских школьников получили поражения легких из-за вейпов и оказались в больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами