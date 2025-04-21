Врач ответил, восстанавливаются ли легкие после вейпов

Легкие человека начнут восстанавливаться после вейпов, когда он прекратит их использовать. Об этом RuNews24.ru рассказал врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов.

«Хотя после длительного или интенсивного курения они, возможно, не вернутся к полностью здоровому состоянию, если им был нанесен существенный вред. Тем не менее показано, что после отказа от любых способов курения естественные механизмы восстановления организма активируются уже через несколько недель», — уточнил эксперт.

По его словам, степень восстановления будет зависеть от интенсивности вейпинга, продолжительности курения, а также возраста и общего состояния здоровья. Кроме того, на этот процесс может повлиять наличие хронических заболеваний легких.

Чтобы максимально восстановиться после вейпов, Фаррахов посоветовал пить больше жидкости, выполнять аэробные упражнения (среди них — ходьба, плавание, езда на велосипеде) и техники, такие как диафрагмальное дыхание и дыхание через сжатые губы, а также избегать загрязнителей.

Доцент кафедры пульмонологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского Университета Наталья Мещерякова до этого рассказала «Газете.Ru», что вейп работает как ингалятор, доставляя токсичные вещества в самые глубокие отделы легких.

Ранее сообщалось, что двое российских школьников получили поражения легких из-за вейпов и оказались в больнице.