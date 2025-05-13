В Госдуме предложили переименовать центральный район Волгограда в Сталинградский

Депутат Госдумы Елена Цунаева («Единая Россия») предложила переименовать центральный район Волгограда в Сталинградский, сохранив текущее название города. Об этом она заявила в беседе с ТАСС, подчеркнув историческую значимость района и финансовые сложности полного переименования.

По словам Цунаевой, центральный район стал местом ключевых событий Сталинградской битвы: там пленили генерал-фельдмаршала Паулюса, располагался дом Павлова и высаживалась 13-я гвардейская дивизия Родимцева.

«Переименование района усилит связь с историей, но менять название всего города не нужно — большинство жителей родились уже в Волгограде», — пояснила депутат.

Она поддержала решение вернуть аэропорту имя «Сталинград», отметив, что это «настраивает на исторический лад». Однако полное переименование города, по ее мнению, потребует значительных расходов.

«Необходимо менять указатели, документы, карты. Это административные и финансовые сложности, которые стоит учитывать», — сказала она.

До этого больше половины россиян (53%) поддержали идею переименовать город Волгоград в Сталинград. Респонденты считают, что переименование города подчеркивает память о подвиге в Великой Отечественной войне. Кроме того, опрошенные отметили необходимость восстановить историческую справедливость таким образом.

Ранее в правительстве поддержали переименование трех городов в Чечне.