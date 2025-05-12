В правительстве поддержали переименование трех городов в Чечне

Комиссия правительства РФ по законодательной деятельности одобрила инициативу об изменении названий трех городов в Чеченской Республике. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Речь идет о городах Наурская, Шелковское и Серноводское, которые могут получить наименования Нерве («север» в переводе с чеченского), Терек (населенный пункт находится на берегу этой реки) и Серноводск (в городе работает курорт Серноводск-Кавказский).

Несмотря на поддержку инициативы, комиссия кабмина отметила, что финансировать ее будут за счет бюджета Чечни.

В 2023 году четырем высокогорным населенным пунктам Итум-Калинского района Чечни вернули исторические наименования. Селам присвоили названия «Гимара», «Кей», «Малхиста» и «Никара».

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, переименованные села исторически входили в Галанчожский район республики, упоминания о котором чудом сохранились после высылки чеченского народа.

Ранее сообщалось, что Путин не исключил возвращения Волгограду имени Сталинград.