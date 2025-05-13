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В центре Новосибирска из-за повреждения линии электропередачи наступил блэкаут

«Россети»: в центре Новосибирска жилые дома остались без электричества
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Shutterstock

Ночью 13 мая в центре Новосибирска, на пересечении Красного проспекта и улицы Ядринцевской, произошло повреждение кабельной линии электропередачи. Как сообщают «Россети Новосибирск», отключение затронуло несколько социально значимых объектов и жилые дома в окрестностях.

На месте работают четыре бригады «Россети Новосибирск» и электротехническая лаборатория. К трем часам ночи более 60% потребителей удалось вернуть к электроснабжению, однако еще четыре трансформаторные подстанции остаются отключенными.

Энергетики продолжают ремонт поврежденного участка, сталкиваясь с неблагоприятными погодными условиями и плотной инженерной инфраструктурой в центре города. Работы планируется завершить к 12:00 по местному времени. Для обеспечения электроснабжения образовательных учреждений и других объектов направлены два генератора.

Синоптики прогнозируют, что в первой половине дня в Новосибирске ожидается небольшой, местами умеренный дождь, с температурой около 8–10 градусов и юго-восточным ветром 3–8 м/с.

6 мая сообщалось, что жители поселка Лавровки Дмитровского района Московской области почти неделю живут без света, тепла и воды после майского снегопада.

Ранее российский город частично остался без холодной воды из-за пожара.

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