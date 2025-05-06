«Это катастрофа»: жители подмосковного поселка с 1 мая живут без света и воды

В Дмитровском районе Подмосковья пожаловались на жизнь без электричества после майского снегопада

Жители поселка Лавровки Дмитровского района Московской области почти неделю живут без света, тепла и воды после майского снегопада, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Евгения. По ее словам, местные власти на вопросы и жалобы не реагируют, а в ответственных службах дают отписку, что электроснабжение восстановлено.

«Это просто катастрофа. Дмитровский район, поселок Лавровки, дом №7 без света с 1 мая. От света в доме зависит отопление и вода. Вот уже неделю света нет, а соседка, инвалид первой группы, лежачая бабушка, нетранспортабельна. Центральную часть поселка подключили. Рядом с нами находится парк имени Лямина – его подключили сразу, а вот соседние дома просто не подключают. Парк важнее, видимо, чем живые люди. Глава Курданин мер никаких не предпринимает, кормит народ завтраками, а сегодня и вовсе удалил людей из чата, чтобы мы его не доставали вопросами. «Россети» дают отписку, что электроэнергию восстановили. Главное отчитаться, что они что-то сделали. Вот так решают наши проблемы», — рассказала Евгения.

До этого глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин сообщил в своем Telegram-канале, что в районе остаются неподключенными к электросетям 36 населенных пунктов и 178 СНТ. По его словам, службы делают «все возможное, чтобы свет вернулся в каждый дом как можно скорее».

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что из-за непогоды обесточено более 90 населенных пунктов — на проводах образовалась наледь. Кроме того, за ночь упало большое количество деревьев.

В результате по всему региону оказались обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Без электричества остались около 26 тысяч человек. По словам Воробьева, больше всего от стихии пострадали северные и северо-западные округа — Талдом, Дмитров и Сергиев Посад.

Ранее аварию в энергосистеме Подмосковья назвали крупнейшей за 15 лет.